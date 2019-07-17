لوكاكو يواصل الغياب عن وديات مانشستر

المواطن - مروة نبيل

واصل النجم البلجيكي روميلو لوكاكو الغياب عن مباريات مانشستر يونايتد الإنجليزي الودية، استعدادًا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد.

وأعلن حساب مانشستر يونايتد الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن القائمة الأساسية والاحتياطية لمباراة ليدز يونايتد الودية التي ستُقام، مساء اليوم الأربعاء، وشهدت غياب لوكاكو.

ولم يُشارك البلجيكي لوكاكو في المباراة التحضيرية الأولى لفريق مانشستر يونايتد ضد بيرث جلوري الأسترالي، قبل أن يتأكد غيابه عن مواجهة اليوم أمام ليدز يونايتد.

وأكدت تقارير صحافية أن لوكاكو تلقى ضربة خلال تدريبات مانشستر يونايتد الجماعية، الأمر الذي تسبب في غيابه عن مباريات الشياطين الحمر الودية.

وارتبط اسم لوكاكو مؤخرًا بالانضمام إلى إنتر ميلان الإيطالي، حيث يرغب المدير الفني أنطونيو كونتي، في ضمه، خاصة بعدما اقترب ماورو إيكاردي من الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.