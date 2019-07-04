لويز أنطونيو يرحل عن الشباب

المواطن - محمد سمعه

وقّعت إدارة نادي الشباب مُخالصة مالية مع اللاعب البرازيلي لويز أنطونيو ليرحل لاعب الوسط البرازيلي عن الليث قبل انطلاق موسم 2019-2020.

وذكر الحساب الرسمي لنادي الشباب عبر تويتر أن إدارة الشباب قدّمت شكرها إلى اللاعب لويز أنطونيو على الفترة التي قضاها في صفوف النادي.

ويُذكر أن لويز أنطونيو كان انضمّ لصفوف نادي الشباب في عام 2018 قادمًا من نادي تشابيكووينسي البرازيلي.

وكانت إدارة نادي الشباب وقّعت مخالصة مالية مع كل من عبدالمجيد عريشي والحارس عبدالله السديري خلال الفترة الأخيرة.

ويطمح نادي الشباب خلال الفترة المقبلة للتعاقد مع اللاعب عبدالملك الخيبري لاعب وسط نادي الهلال السابق لتدعيم صفوف الوسط.

وكان الشباب احتلّ المركز الخامس في جدول ترتيب أندية كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في الموسم الماضي.

ويُذكر أن خالد البلطان كان فاز برئاسة نادي الشباب ولمدة أربع سنوات بالتزكية.