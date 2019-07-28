ليفربول ضد نابولي .. الريدز يسقط بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة ليفربول ضد نابولي الودية، التي أُقيمت على ملعب “موراي فيلد” في أسكتلندا، في إطار استعدادات الفريقين لمنافسات الموسم الرياضي الجديد، بهزيمة الريدز بثلاثية دون رد.

وغاب عن صفوف الريدز في مباراة ليفربول ضد نابولي اليوم، حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر ومواطنه روبرتو فرمينو، السنغالي ساديو ماني والمصري محمد صلاح؛ لعدم انتهاء إجازاتهم.

ليفربول ضد نابولي:

وبدأت مباراة ليفربول ضد نابولي بشكل سريع من الفريق الإيطالي، تحت قيادة مدربه المخضرم كارلو أنشيلوتي، فيما خيّب الريدز آمال جماهيره، بعدما قدم أداءً مخيبًا للآمال خاصة على الصعيد الدفاعي.

وأهدر الريدز فرصة التقدم مبكرًا في الدقيقة الرابعة عن طريق البلجيكي ديفوك أوريجي، ثم أنقذ حارس الفريق الإنجليزي، سيمون مينيوليه، فرصة هدف مؤكد في الدقيقة العاشرة، حيث تألق وأبعد تسديدة سيميوني فردي.

واستمر الفريق الإيطالي في ضغطه، وأبعد مينيوليه تسديدة خطيرة من لورينزو إنسيني في الدقيقة 11، قبل أن ينجح اللاعب ذاته في فض اشتباك التعادل السلبي في مباراة ليفربول ضد نابولي في الدقيقة 17.

وحاول لاعبو الريدز تسجيل هدف التعادل، إلا أنهم اصطدموا بالأداء الدفاعي المنظم للاعبي الفريق الإيطالي، قبل أن يُسجل أركاديوش ميليك الهدف الثاني في الدقيقة 28، لينتهي الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد نابولي بتأخر الفريق الإنجليزي بثنائية نظيفة.

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين، قبل أن ينجح نابولي في تعزيز تقدمه بهدف ثالث عن طريق الألماني أمين يونس في الدقيقة 52، وأضاع ميليك فرصة تسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 57.

واستمرت محاولات اللاعبين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، ولكن دون خطورة حقيقية على المرمى، لتنتهي مباراة ليفربول ضد نابولي بفوز الفريق الإيطالي بنتيجة 3/0.