ليفربول يعلن تعديل موعد 5 مباريات في البريميرليج

المواطن - مروة نبيل

أعلن نادي ليفربول عن تعديل موعد 5 مباريات للفريق الأول لكرة القدم، في منافسات الموسم الرياضي المقبل من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد موقع نادي ليفربول الإنجليزي الرسمي، أنه تقرر إقامة مباراة الريدز ضد آرسنال، يوم 24 أغسطس عند الساعة 7:30 مساء بتوقيت السعودية، وبعد أسبوع من هذه المواجهة، سيلعب مع بيرنلي، في التوقيت ذاته.

وسيواجه ليفربول فريق نيوكاسل يونايتد في البريميرليج، يوم السبت الموافق 14 من سبتمبر عند الساعة 2:30 مساء بتوقيت السعودية، كما تم تعديل موعد مباراة تشيلسي، ليكون يوم الأحد الموافق 22 من الشهر ذاته، عند الساعة 6:30 مساء.

وتقرر إقامة المباراة التي ستجمع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره شيفلد يونايتد، يوم السبت الموافق 28 من شهر سبتمبر المقبل، عند الساعة 2:30 مساء بتوقيت السعودية.

وأنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي في المركز الثاني، وبفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي البطل، ولكنه نجح في التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا 2019.