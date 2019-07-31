ليفربول يُسقط ليون وديًّا بثلاثية

المواطن - محمد سمعه

فاز نادي ليفربول الإنجليزي، منذ قليل، على نادي ليون الفرنسي بثلاثية مقابل هدف، ضمن لقاء ودي للفريقين استعدادًا للموسم الجديد 2019-2020.

بدأ نادي ليفربول المباراة ضاغطًا من أجل إحراز الهدف الأول، لكن نادي ليون فاجأ الفريق الإنجليزي وأحرز الهدف الأول في المباراة مبكرًا عبر اللاعب الهولندي ممفيس ديباي في الدقيقة الرابعة من عمر الشوط الأول.

وواصل نادي ليفربول، ضغطه حتى تمكن اللاعب البرازيلي روبيرتو فيرمينيو من إحراز هدف التعادل للريدز بالدقيقة السابعة عشرة من عمر الشوط الأول.

واستمر ضغط فريق ليفربول، حتى نجح الفريق الإنجليزي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب خواكيم أندرسن لاعب ليون بالخطأ في مرماه بالدقيقة الثانية والعشرين.

وانتهى الشوط الأول بتقدم ليفربول بثنائية مقابل هدف.

وفي الشوط الثاني، تمكن اللاعب هاري ويلسون من إحراز الهدف الثالث للريدز بالدقيقة الثالثة والخمسين.

جدير بالذكر أن مباراة ليفربول وليون أُقيمت على ملعب جنيف في دولة سويسرا.

وكان ليفربول تُوج بلقب دوري أبطال أوروبا في يونيو الماضي، بعد الفوز على نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي بهدفين دون رد.