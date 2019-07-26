ليونيل ميسي يعود إلى برشلونة

المواطن - مروة نبيل

عاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى مدينة برشلونة، اليوم الجمعة، لقضاء الأيام الأخيرة من إجازته هناك، والمقرر نهايتها في الرابع من شهر أغسطس المقبل، قبل الانضمام إلى تدريبات الفريق الكتالوني.

وأكدت صحيفة “سبورت”، أن ميسي وصل اليوم إلى مطار “إل برات” مع زوجته وأفراد عائلته، بعدما قضى إجازته عقب مشاركته مع منتخب الأرجنتين في بطولة كوبا أمريكا 2019 التي أُقيمت مؤخرًا في البرازيل.

وأضافت الصحيفة الإسبانية، أنه كان مقررًا أن يعود لاعبو الفريق الكتالوني الذين شاركوا في منافسات كوبا أمريكا “ميسي، سواريز، فيدال، كوتينيو، اوَرثر ميلو” إلى برشلونة، يوم 4 من شهر أغسطس المقبل.

وكان الأوروغوياني لويس سواريز قد عاد صباح اليوم، إلى التدريبات في المدينة الرياضية لنادي برشلونة، ليعود مبكرًا قبل نهاية فترة إجازته، من أجل الاستعداد بشكل جيد لبداية الموسم الجديد.