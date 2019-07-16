مؤتمر يكشف استراتيجية دعم الأندية

المواطن - محمد سمعه

أعلنت الهيئة العامة للرياضة اليوم عن إطلاق مؤتمر للحديث عن استراتيجية دعم الهيئة للأندية الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وذكر الحساب الرسمي لـ هيئة الرياضة عبر تويتر، أن المؤتمر سيُقام يوم الخميس المقبل بحضور الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة.

من ناحية أخرى، سيُدشن عبدالعزيز بن تركي الفيصل، اليوم الثلاثاء شعار وهوية بطولة مونديال اليد للأندية “سوبر جلوب” في ملعب الجوهرة المشعة بـ مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ومن المنتظر حضور المصري حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، رفقة محمد المنيع رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، وبدر ذياب نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد عن قارة آسيا.

وكانت الهيئة العامة للرياضة رفضت مبدأ تكليف رؤساء الأندية في الموسم الجديد 2019-2020 ودعت جميع الأندية لإجراء انتخابات اختيار الرئيس وأعضاء مجلس الإدارة لمدة أربع سنوات.