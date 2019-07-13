مؤشرات أداء بر جازان ترتفع

المواطن - جازان

من منطلق سعي جمعية البر الخيرية بجازان في مواصلة دورها الريادي في التميز والريادة والعطاء ومد جسور التواصل الدائم بين المحسنين والجمعية، فقد حرصت الجمعية على تقديم المواد الغذائية ذات الأصناف المتميزة والجودة العالية، لتوزيعها على المستفيدين من خدماتها في الأيام المباركة من أيام الأشهر الحرم.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة الجمعية، يحيى عوض، بأنه سيتم خلال الأيام القادم البدء في توزيعها على مستفيدي الجمعية.

بدوره عبر أمين عام الجمعية، الشيخ محمد بن حسن علاوي، بأنه تعجز عبارات الشكر والثناء أن تصف العظماء من أهل الجود والسخاء ممن دعم مسيرة الجمعية في العطاء والإحسان لخدمة مستفيديها.

وأشار الشيخ العلاوي إلى أن مؤشرات الأداء في الجمعية تتقدم بمؤشر تصاعدي ونمو لتأدية واجبها الإنساني النبيل، الذي تستمده من رؤيتها ورسالتها التي تستمدها من رؤية مملكتنا الغالية 2030؛ مما نتج عنه توطيد العلاقة أكثر فأكثر بين المجتمع والجمعية، وزادت من أواصر المحبة والود والثقة المتبادلة، لتترك الجمعية بصماتها الواضحة في كل زاوية ومكان من أرجاء جازان الفل والكادي، حتى وثقها التاريخ بسطور من ذهب، علمًا أنها قبل أيام قامت بالشراكة مع وزارة الإسكان بتسليم شقق لمستفيديها برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان.

ورفع الشيخ محمد العلاوي أسمى آيات الشكر والتقدير لولاة أمرنا، سائلًا الله أن يتقبل منهم ومن المحسنين الخير، ويسبغ عليهم النعم ويحفظ بلادنا وولاة أمرنا يا رب العالمين.