مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

المواطن - واس

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته أمس الثلاثاء على انخفاض.

وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.52 %، ما يعادل 39.84 نقطة، ليصل عند مستوى 7646.77 نقطة.