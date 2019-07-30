مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

المواطن - واس
أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته أمس الثلاثاء على انخفاض.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.52 %، ما يعادل 39.84 نقطة، ليصل عند مستوى 7646.77 نقطة.
أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته أمس الثلاثاء على انخفاض.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.52 %، ما يعادل 39.84 نقطة، ليصل عند مستوى 7646.77 نقطة.
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