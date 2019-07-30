مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

مؤشر بورصة لندن يغلق على انخفاض

2019/07/31
الساعة 1:08 صباحًا
- ‎فياقتصاد, حصاد اليوم
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المواطن - واس

أنهى مؤشر بورصة لندن الرئيس ” فوتسي 100″ تعاملاته أمس الثلاثاء على انخفاض.
وسجل المؤشر الذي يضم أكبر مائة شركة في سوق لندن للأوراق المالية تراجعاً بنسبة 0.52 %، ما يعادل 39.84 نقطة، ليصل عند مستوى 7646.77 نقطة.



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