مؤشر جديد على قُرب رحيل بوغبا

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن الفرنسي بول بوغبا في طريقه للرحيل عن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي؛ ما دفع إدارة الشياطين الحمر للبحث عن بديل له.

وأكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي توصلت إلى اتفاق شفهي لضم لاعب الوسط الصربي سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي لاتسيو الإيطالي.

وأشارت صحيفة “ذا صن” البريطانية إلى أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، رصد ما يقرب من 90 مليون يورو لضم الصربي سافيتش صاحب الـ24 عامًا.

وأضافت الصحيفة البريطانية، أن ميلينكوفيتش سافيتش سيكون هو بديل الفرنسي بول بوغبا، المحتمل رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.