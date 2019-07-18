ماتيس دي ليخت .. قهر يوفنتوس في أبريل

المواطن - محمد سمعه

نجح نادي يوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع المدافع الهولندي ماتيس دي ليخت اليوم الخميس ولمدة خمس سنوات قادمًا من صفوف نادي أياكس أمستردام الهولندي.

وجاء تفوق يوفنتوس وضمه للاعب ماتيس دي ليخت، بعدما اهتم نادي برشلونة الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي بالتعاقد مع اللاعب.

وقبل تعاقد يوفنتوس مع ماتيس دي ليخت، تألق المدافع الهولندي بصورة لافتة للنظر مع ناديه السابق أياكس أمستردام الهولندي في الموسم الماضي سواء في الدوري الهولندي أو في بطولة دوري أبطال أوروبا.

ذكرى أليمة لجماهير اليوفي

ولن تنسى جماهير يوفنتوس أن ماتيس دي ليخت، هو مَن تسبّب في إقصاء البيانكونيري من بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2018-2019، عندما سجل هدف الفوز لـ أياكس في شباك البيانكونيري في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.

وكان لقاء الذهاب في هولندا انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق بين أياكس ويوفنتوس، ثم فاز أياكس في إيطاليا بثنائية مقابل هدف، حيث أحرز لـ أياكس كل من دوني فان دي بييك وماتيس دي ليخت في 16 أبريل الماضي.

أسباب الانضمام لـ يوفنتوس

وكشف اللاعب ماتيس دي ليخت عن أسباب اختياره، الانضمام لـ يوفنتوس قائلًا بأنه يحب المدرسة الدفاعية الإيطالية مضيفًا أنه يسعى للتألق وتقديم كل ما لديه مع فريق يوفنتوس في الموسم الجديد 2019-2020.

ويُذكر أن ماتيس دي ليخت وصل مع نادي أياكس إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، حيث ودع أياكس البطولة على يد نادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

جدير بالذكر أن ماتيس دي ليخت هو رابع صفقة لنادي يوفنتوس في صيف 2019، بعد ضمه للويلزي أرون رامسي، والفرنسي أدريين رابيو، والحارس الإيطالي المخضرم جيانلويجي بوفون من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.