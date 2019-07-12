ماذا تحمل مدمرة بريطانيا لإيران؟

المواطن - ترجمة: محمود نبيل

كشفت التقارير الإعلامية البريطانية، اتخاذ الحكومة في لندن قراراً بإرسال مدمرة بحرية ضخمة إلى منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز، على خلفية التطورات التي حدثت في الساعات القليلة الماضية.

ورأت بريطانيا أن محاولة الزوارق الإيرانية خلال الساعات الأولى من صباح أمس الخميس، الاعتداء على ناقلة بريطانية، كان بمثابة إنذار بضرورة زيادة التواجد العسكري في مضيق هرمز، وذلك لضمان توفير أقصى مستويات الأمن لناقلاتها التجارية.

المدمرة البريطانية

تُعد المدمرة البريطانية التي أرسلتها لندن لقبالة سواحل إيران، هي واحدة من أكثر القطع البحرية أهمية في الجيش الملكي في بريطانيا، خاصة وأن المدمرة HMS دنكان شاركت خلال وقت قريب في تدريبات حلف شمال الأطلسي الناتو في البحر الأسود.

وتُعد المدمرة هي الأخيرة من طراز 45 في البحرية الملكية، وتعود تسميتها بدنكان إلى الجنرال آدم دنكان الذي قاد الإنجليز لهزيمة الهولنديين في القرن التاسع عشر.

أول إبحار

تتولى شركة BAE سيستمز البريطانية مهام تصنيع المدمرة HMS دنكان، وخلال السنوات القليلة الماضية نقلت عملية تصنيعها في العديد من الأحواض.

وبدأت عملية تصنيعها في أكتوبر 2010، وذلك قبل أن تبدأ البحوث الخاصة بتلك العملية، لتقوم بأول عملية إبحار في أغسطس 2012.

وعلى مدى السنوات القليلة التي تلت تصنيعها، دخلت المدمرة HMS دنكان الخدمة في ديسمبر 2013، لتبدأ عملها بصورة اعتيادية ضمن البحرية الملكية في بريطانيا، وكُلفت بأول مهمة في مارس 2015 بالبحر المتوسط.

أمكانيات تسليحية

على مستوى التسليح تحتوي المدمرة على الصواريخ المضادة مثل نظام الدفاع الجوي Sea Viper، المزود بقاذفات Sylver A50 VLS المكون من 48 خلية.

وتحمل تلك الخلايا صواريخ Aster 15 تتراوح من 1.7 إلى 30 كم، وصواريخ Aster 30 التي يبلغ مداها 3 – 120 كم، بالإضافة إلى الصواريخ المضادة للسفن مثل هاربون الرباعي.

وفيما يتعلق بالمدافع، تمتلك المدمرة أورليكون 30 ملم وCIWS و6 مدافع رشاشة للأغراض العامة، كما تم دعمها بـ4 طوربيدات مضادة للغواصات.