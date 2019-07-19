مارتينيز عن عرض برشلونة: سعيد في الإنتر

المواطن - مروة نبيل

كشف مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنتر ميلان الإيطالي، الأرجنتيني لوتارو مارتينيز حقيقة تلقيه عرضاً من نادي برشلونة الإسباني لضمه في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال لوتارو مارتينيز خلال تصريحاته لـ”فوكس سبورت”: “لم أتحدث مع وكيل أعمالي عن اهتمام برشلونة.. أنا سعيد للغاية في إنتر ميلان، وتحدثت بالفعل مع المدرب الجديد، ولا أستطيع الانتظار للعودة وبدء الموسم من جديد”.

وأكدت تقارير صحافية أن نادي برشلونة مهتم بالتعاقد مع لوتارو مارتينيو خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ومستعد لدفع الشرط الجزائي في عقده مع الإنتر، والذي يبلغ 112 مليون يورو.

وكان مارتينيز قد انضم إلى صفوف إنتر ميلان في صيف 2018، قادمًا من نادي راسينج كلوب الأرجنتيني، مقابل 22.7 مليون يورو، ونجح في تسجيل 9 أهداف خلال موسمه الأول مع النيراتزوري.