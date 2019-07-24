ماغي بو غصن تستأصل ورمًا بالدماغ

المواطن - الرياض

خضعت الفنانة ماغي بو غصن لجراحة دقيقة لإزالة ورم سرطاني في المخ، فيما عبّر العديد من الفنانين عن دعمهم ومساندتهم لها.

وتصدّر اسم ماغي بو غصن الترند عبر مواقع التواصل في عدد من الدول العربية حيث احتشد بالتغريدات التي تحتوي على الدعاء والتمنيات بالشفاء.

وكان آخر ظهور للفنانة ماغي بو غصن عبر موقع تويتر قبل أيام حين هنّأت المنتخب الجزائري لكرة القدم بالفوز ببطولة كأس الأمم الإفريقية.

والمعروف أن ماغي بو غصن من مواليد سبتمبر 1977، وُلدت في بصاليم في قضاء المتن، وهي الفتاة الوحيدة بين أخويها جهاد ووسام وترتيبها في الوسط.

تلقّت ماغي بو غصن دروساً في الموسيقى عندما كانت في الثانية عشرة من عمرها في المعهد العالي للموسيقى، حصلت على الميدالية الذهبية في برنامج لمواهب الأطفال يدعى واحة الأولاد على تلفزيون لبنان بعد أن غنّت للسيدة فيروز، درست التمثيل والإخراج في الجامعة اللبنانية، توقفت لعامين قبل أن تكمل الدراسة.

بدأت ماغي بو غصن التمثيل مع المخرج الراحل أنطوان ريمي في مسلسلي “الأخوان” و”المغاور” على قناة الجديد، انطلاقتها الفعلية كانت من خلال الدراما السورية بعد انتقالها لسوريا بسبب قلة الإنتاج في الدراما اللبنانية وتلقيها العديد من العروض حيث شاركت في عدة أعمال واستطاعت تعلم وإتقان اللهجة الشامية وكان أول من أخذها إلى الأعمال السورية المخرج بسام الملا عبر مسلسل “الخوالي”، كما نقلها بعد ذلك إلى عمل أخرجه باللهجة السعودية التي أتقنتها.

قدمت ماغي بو غصن الفوازير مرتين مع الممثل الكويتي داوود حسين عام 1998 من خلال برنامج الكوميدي داوود في هوليود

تزوجت ماغي بو غصن مرتين وانفصلت عن زوجها بعد معاناتها معه، تزوجت للمرة الثانية من المنتج جمال سنان رُزقت منه بولد وبنت هما ريان ويارا.

عام 2011 شاركت ماغي بو غصن في برنامج ديو المشاهير بموسمه الثاني على شاشة إل بي سي وفازت بالمرتبة الأولى وتبرعت بالجائزة بمبلغ 50 ألف دولار، لصالح جمعية سان جود لعلاج سرطان الأطفال.