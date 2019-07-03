مانشستر يونايتد يرضخ لطلبات دي خيا

المواطن - مروة نبيل

قدم مجلس إدارة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عرضًا جديدًا لحارس مرماه ديفيد دي خيا لمدة 5 سنوات قادمة، مقابل 350 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع.

وأكدت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن مانشستر يونايتد رضخ لطلبات دي خيا، وقرر منحه الراتب الذي يريده، خوفًا من رحيله مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية من جهة، وللحفاظ على قوام الفريق، وأحد أفضل حراس العالم من الجهة الأخرى.

وارتبط اسم دي خيا، صاحب الـ28 عامًا، بالانتقال إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي يسعى لضم حارس مرمى شاب بعد رحيل المخضرم بوفون، من أجل الاعتماد عليه خلال السنوات المقبلة.

ويُعد الراتب الذي حدده دي خيا في متناول باريس سان جيرمان الفرنسي، الذي كان ينتظر قبل انتهاء الميركاتو الصيفي بأيام قليلة، من أجل الضغط على إدارة مانشستر يونايتد والحصول على خدمات حارس المرمى الإسباني بأقل سعر ممكن.

ويتقاضى دي خيا راتبًا يبلغ 24 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًّا، ويحق له التفاوض مع أي نادٍ آخر بداية من شهر يناير المقبل، في حالة عدم توقيعه على عقد جديد مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.