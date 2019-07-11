مان سيتي يُطارد نجم البرازيل

المواطن - محمد سمعه

يضع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أنظاره على التعاقد مع اللاعب البرازيلي داني ألفيش ظهير أيمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي السابق، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وكان داني ألفيش أعلن رحيله عن صفوف نادي باريس سان جيرمان بعد نهاية موسم 2018-2019.

وذكر موقع مانشستر إيفيننج نيوز أن الإسباني بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي يُفكر في ضم داني ألفيش لتدعيم مركز الظهير الأيمن في الفترة المقبلة.

وأفاد موقع مانشستر إيفيننج أن جمهور مانشستر سيتي لا يُحبذ قدوم داني ألفيش للسيتي، وذلك بعدما رفض اللاعب البرازيلي الانضمام للسيتزنس في عام 2017 مفضلًا الانضمام لباريس سان جيرمان وقتها.

ويُذكر أن داني ألفيش تُوج بلقب بطولة كوبا أمريكا مع منتخب البرازيل يوم الأحد الماضي، وذلك بعد الفوز على منتخب بيرو بثلاثية مقابل هدف.