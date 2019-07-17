مان يونايتد يقترب من صفقة جديدة

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، قريبًا للغاية من التعاقد مع المدافع الإنجليزي هاري ماجواير، مدافع نادي ليستر سيتي الإنجليزي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكر موقع LE 10 SPORT الفرنسي، أن مانشستر يونايتد أصبح قريبًا للغاية من التعاقد مع المدافع هاري ماجواير؛ لتعزيز الصفوف الدفاعية لديه بعد طلب خاص من المدرب النرويجي أولي جونار سولشاير.

ويرغب ليستر سيتي في الحصول على 90 مليون يورو للموافقة على رحيل هاري ماجواير لـ مانشستر يونايتد.

وفي حال أنفق مانشستر يونايتد 90 مليون يورو، فسيكون هاري ماجواير المدافع الأغلى في العالم ليتفوق على قيمة تعاقد ليفربول الإنجليزي مع المدافع الهولندي فيرجيل فان دايك.

وشارك هاري ماجواير مع منتخب إنجلترا في كأس العالم بـ روسيا صيف العام الماضي.