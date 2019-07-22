مبابي.. والسير على خُطى نيمار

المواطن - مروة نبيل

يُعد نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي الأول، كيليان مبابي، هدفًا لعدد من الأندية الأوروبية الكبرى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأكدت صحيفة “سبورت”، أن الفرنسي الدولي مبابي قد يتخلى عن فكرة البقاء داخل صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان، ليسير على خُطى زميله البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وأضافت الصحيفة، أن مبابي، صاحب الـ20 عامًا، يفكر جديًّا في عدم تجديد عقده مع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي؛ من أجل تغيير الأجواء وخوض تجربة احترافية جديدة.

ويسعى مجلس إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للحفاظ على المتألق مبابي في صفوفه خلال الفترة المقبلة، في ظل اقتراب نيمار من الرحيل عن الفريق الباريسي.

واقترب نيمار من الرحيل عن باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، والعودة إلى برشلونة الإسباني مجددًا، بعدما غادره في صيف عام 2017، عن طريق دفع قيمة الشرط الجزائي في عقده، والبالغ قيمته 222 مليون يورو.