مبادرة لتحسين المشهد الحضاري

مبادرة لتحسين المشهد الحضاري

2019/07/17
الساعة 11:35 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية، إطلاق مبادرة لتحسين المشهد الحضري، بعنوان “لكل جدارية بصمة”، غدًا الخميس.

ويُشارك وزارة الشؤون البلدية في هذه المبادرة أمانات الطائف وعسير والباحة وجازان.

وقالت الوزارة في تغريدة عبر حسابها في “تويتر”: “تطلق وزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة لتحسين المشهد الحضري بعنوان (لكل جدارية بصمة)، غدًا الخميس عند الساعة 12 ظهرًا بمشاركة أمانة الطائف وعسير والباحة وجازان”.

وخصصت أمانة الطائف “نفق تقاطع مستشفى الأمير منصور العسكري” ليكون مساحة أخرى تستقبل الفنانين والمبدعين ومحبي الرسم الجرافيتي لإبراز مواهبهم.



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