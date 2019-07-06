مباراة أوغندا ضد السنغال تحرم ماني من تسديد ركلات الجزاء

المواطن - مروة نبيل

تسببت مباراة أوغندا ضد السنغال في اتخاذ نجم أسود التيرانغا، ساديو ماني قرارًا بعدم تسديد ركلات الجزاء مجددًا مع منتخب بلاده.

ماني يُهدر

واعتذر نجم نادي ليفربول الإنجليزي، ساديو ماني لجماهير أسود التيرانغا بعد إهداره لركلة جزاء خلال مباراة أوغندا ضد السنغال بالأمس، مؤكدًا أنه لن يكون أنانيًا؛ وسيتوقف عن تسديدها.

وأكد ماني أنه اتخذ هذا القرار بعد مباراة أوغندا ضد السنغال وإضاعته لركلة جزاء هامة، مشددًا على أن مصلحة منتخب بلاده أولًا، لذلك سيمنح الفرصة للاعب آخر، من أجل تسديد ركلات الجزاء في حالة الحصول عليها.

وتُعد ركلة الجزاء التي أهدرها ساديو ماني في مباراة أوغندا ضد السنغال ليست الأولى له في كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، حيث سبق وأضاع أخرى خلال مواجهة كينيا.

ويُعتبر ساديو ماني هو هداف بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الآن، برصيد 3 أهداف، يليه ثنائي المنتخب المصري محمد صلاح وأحمد المحمدي برصيد هدفين لكل منهما.

أوغندا ضد السنغال

ولعبت أوغندا ضد السنغال بالأمس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، ونجح أسود التيرانغا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي بهدف دون رد سجله ساديو ماني في الشوط الأول.

وبعد مباراة أوغندا ضد السنغال الأخيرة، يستعد منتخب أسود تيرانغا لمواجهة بنين، في العاشر من شهر يوليو الجاري على استاد القاهرة الدولي ضمن منافسات دور الـ8 من الكان 2019.