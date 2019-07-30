مباراة الاتحاد والوحدة الإماراتي بعيدة عن الأعين

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي الاتحاد اليوم، أن مباراته الودية ضد نادي الوحدة الإماراتي ستكون مغلقة على الجماهير ووسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة.

وكتب الحساب الرسمي لنادي الاتحاد تغريدة عبر تويتر قائلًا: نظراً لأهمية المباراة وقرب الاستحقاق الآسيوي وبالاتفاق مع أشقائنا في نادي الوحدة الإماراتي ستكون المباراة مغلقة على الجماهير ووسائل الإعلام، ولن يتم نشر وقائع المباراة وتشكيلة الفريقين.

ويُذكر أن الاتحاد يُقيم حاليًا معسكره الإعدادي للموسم الجديد في دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد نهاية المرحلة الأولى من المعسكر في بريطانيا بالفترة الأخيرة.

وسيواجه الاتحاد، فريق ذوب آهن أصفهان الإيراني يوم الخامس من أغسطس في ذهاب ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا، أما الوحدة الإماراتي فسيواجه نادي النصر في الخامس من أغسطس.

جدير بالذكر أن نادي الاتحاد، كان تقابل مع فريق الوحدة في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري الأبطال الآسيوي في العام الجاري، وخسر الاتحاد في المباراة الأولى، ثم تعادل في المباراة الثانية.