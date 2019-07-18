مباراتان في بطولة نيوم الشاطئية اليوم

المواطن - مروة نبيل

يُقام، مساء اليوم الخميس، مباراتان ضمن منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية التي تحتضنها مدينة نيوم حتى يوم 20 من شهر يوليو الجاري.

ومن المقرر أن تلعب مصر ضد الصين، في تمام السادسة ونصف مساء، فيما يلعب منتخب عُمان لكرة القدم الشاطئية أمام نظيره الإماراتي، عند الساعة 7:45 مساء.

وبدأت منافسات البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية بالأمس، ونجح منتخب الإماراتي في تحقيق الفوز على إنجلترا بنتيجة 4/1 في المباراة الافتتاحية، فيما تغلبت السعودية على الصين بنتيجة 6/5.

وأوقعت قرعة البطولة الدولية لكرة القدم الشاطئية، المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب منتخبي مصر والصين، فيما ضمت المجموعة الثانية منتخبات الأرجنتين، الإمارات وإنجلترا.