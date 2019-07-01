مبارك بوصوفة الأفضل في مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب

المواطن - مروة نبيل

تألق نجم منتخب أسود الأطلس، مبارك بوصوفة، بشكل لافت خلال مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب، التي احتضنها ملعب السلام، في إطار مواجهات الجولة الثالثة في بطولة كأس الأمم الأفريقية “الكان 2019”.

مبارك بوصوفة يتألق:

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن منح نجم نادي الشباب مبارك بوصوفة جائزة أفضل لاعب في مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب بالجولة الأخيرة من دور المجموعات.

وخطف نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب، مبارك بوصوفة، الأنظار إليه خلال مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب اليوم، بعدما أحرز هدف أسود الأطلس الوحيد في الوقت القاتل، ليقوده لتحقيق العلامة الكاملة في الكان 2019.

مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب:

واتسمت مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب بالندية الشديدة، ووجد أسود الأطلس صعوبة بالغة في هز الشباك، حيث أهدر لاعبوه العديد من الفرص السهلة، قبل أن يُسجل مبارك بوصوفة هدف الفوز في الوقت الضائع.

وحقق أسود الأطلس العلامة الكاملة في دور المجموعات بعد مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب اليوم، ليتأهل كمتصدر برصيد 9 نقاط إلى منافسات الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، يليه كوت ديفوار برصيد 6 نقاط.

وبعد مباراة جنوب أفريقيا ضد المغرب اليوم، ينتظر منتخب أسود الأطلس في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية أو الخامسة أو السادسة.