مبارك بوصوفة يُعلن اعتزاله الدولي مع المغرب

المواطن - محمد سمعه

أعلن اللاعب المغربي مبارك بوصوفة لاعب نادي الشباب اعتزاله اللعب دوليًا مع منتخب بلاده، وذلك عقب خروج المغرب من ثمن نهائي بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والمُقامة في مصر.

وكان المنتخب المغربي ودع بطولة كأس أمم إفريقيا عقب الخسارة من منتخب بنين بأربعة أهداف مقابل هدف في ركلات الجزاء الترجيحية، عقب نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لكل منتخب.

وقرر مبارك بوصوفة بعد نهاية مباراة بنين اعتزال اللعب دوليًا بسبب خروج المغرب من بطولة الكان الإفريقية، حيث كانت صدمة مُدوية للاعبي المغرب ولجميع عشاق المنتخب المغربي.

وأبدى المدرب الفرنسي هيرفي رونار المدير الفني للمنتخب المغربي الأول لكرة القدم حزنه الشديد، وذلك بعد خروج المنتخب المغربي من بطولة كأس أمم إفريقيا مضيفًا أن منتخب بنين عرف كيف يفوز بالمباراة.

وسبق لـ منتخب المغرب الفوز ببطولة كأس أمم إفريقيا في مناسبة وحيدة وكانت في عام 1976.