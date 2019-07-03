مبولحي: القادم أصعب في كأس الأمم الإفريقية

المواطن - مروة نبيل

أشاد حارس مرمى نادي الاتفاق ومنتخب الجزائر الأول، رايس مبولحي، بالمستوى الذي قدمه محاربي الصحراء خلال منافسات دور المجموعات في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتابع مبولحي خلال تصريحاته الصحافية على هامش مران منتخب الجزائر الأول لكرة القدم، أن منتخب محاربي الصحراء انتهى من مرحلة مهمة، مضيفًا: “القادم أصعب في البطولة”.

وواصل حارس مرمى نادي الاتفاق قائلًا: “جاهزون للظهور بشكل جيد أمام غينيا في إطار دور الستة عشر لبطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، والوصول بعيدًا في المسابقة والتتويج باللقب”.

ونجح منتخب الجزائر الأول لكرة القدم في التأهل إلى منافسات دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بعد تحقيقه العلامة الكاملة في المجموعة الثالثة، فيما صعدت غينيا بعد احتلالها المركز الثالث برصيد 4 نقاط.