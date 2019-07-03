متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة

متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة

2019/07/04
الساعة 1:57 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبدالرحمن اليحيى: إن مركز عمليات هيئة تلقى البلاغ عن حالة وفاة طالبة حائل عند الساعة 10:45 صباحًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “وصلنا إلى موقع بوابة الجامعة المباشرة إلى الكلية خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحًا”.

وتابع المهندس اليحيى: “الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة 17 دقيقة، وأترك اللجنة لتوضيح الأسباب”.

وتابع: “الفرقة كانت جاهزة بكل معداتها لمباشرة الحادث.. والموضوع حساس ولابد من الشفافية، وعندنا معلومات دقيقة، وشكلت لجنة للتحقيق وأترك اللجنة لتوضيح كل المعلومات”.

 



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