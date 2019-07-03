متحدث الهلال الأحمر يعلق على وفاة طالبة حائل: تأخرنا على البوابة 17 دقيقة

المواطن - الرياض

قال مدير عام فرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة حائل، المهندس عبدالرحمن اليحيى: إن مركز عمليات هيئة تلقى البلاغ عن حالة وفاة طالبة حائل عند الساعة 10:45 صباحًا.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: “وصلنا إلى موقع بوابة الجامعة المباشرة إلى الكلية خلال 7 دقائق عند الساعة 10:52 دقيقة صباحًا”.

وتابع المهندس اليحيى: “الفرقة تعرّضت للتأخير عند بوابة الجامعة 17 دقيقة، وأترك اللجنة لتوضيح الأسباب”.

وتابع: “الفرقة كانت جاهزة بكل معداتها لمباشرة الحادث.. والموضوع حساس ولابد من الشفافية، وعندنا معلومات دقيقة، وشكلت لجنة للتحقيق وأترك اللجنة لتوضيح كل المعلومات”.

فيديو | مدير #الهلال_الأحمر بـ #حائل في حديثه حول وفاة طالبة: بعد تلقي البلاغ تم التوجه لـ #جامعة_حائل وحدث تأخير للطاقم الطبي لمدة 17 دقيقة على بوابة الجامعة.. وسيتم الكشف عن باقي التفاصيل بعد التحقيق. #الراصد pic.twitter.com/YgeC5wWZXM — الراصد (@alraasd) ٣ يوليو ٢٠١٩