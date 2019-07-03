متى يبدأ الطفل الرضيع في تناول الطعام ؟

المواطن - متابعة

ينصح أطباء الأطفال بعدم تقديم أي أطعمة صلبة للرضيع قبل أن يكمل 4 أشهر، فهناك أدلة على أن تبكير هذه الخطوة لتبدأ في سن عمر 3 أشهر يزيد احتمال إصابة الطفل بحساسية تجاه الأطعمة، كما يحرم ذلك الصغير من فوائد الرضاعة الطبيعية. كذلك قد يؤدي تقديم الأطعمة الصلبة مبكرًا إلى زيادة وزن الرضيع، لذلك يُنصح باستشارة الطبيب قبل البدء في هذه الخطوة.

وتحث التوصيات على تقديم وجبة واحدة من السريال المصنوع من الحبوب للرضيع يوميًّا بين عمر 4 و6 أشهر. كما يمكن أيضًا تقديم البطاطس والخضروات والفواكه المهروسة مثل الموز بين عمر 4 و8 أشهر. ويحب الأطفال في هذه المرحلة أكل البطاطا الحلوة والكمثرى والدراق بعد طبخها وهرسها جيدًا.

أما بعد بلوغ الطفل 6 أشهر فيمكن تقديم اللحوم المفرومة والمهروسة جيدًا له، كما يمكنه التقاط الأطعمة التي تقدّم له على شكل أصابع. ويتضمن ذلك شريحة من التفاح أو الجزر حيث يستطيع الصغير أن يمسكها بين إصبعين ويحاول قضمها.

ومع بلوغ الصغير 9 أشهر يمكنك زيادة درجة الصلابة في الأطعمة المهروسة التي يتناولها. وتأكدي من عدم إعطاء الصغير حليب البقر أو العسل قبل أن يكمل عامه الأول، والأفضل تأخير هذه الخطوة لما بعد ذلك.

ويمكن للطفل في عمر 8 أشهر أن يتناول ما بين وجبتين إلى 3 وجبات يوميًّا من الأطعمة الصلبة المهروسة، بحيث تتنوع ما بين الحبوب واللحوم والخضروات والفواكه.