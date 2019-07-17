مجرم يصدم ستينية مرتين ليغتصبها ويقتلها بوحشية

المواطن - متابعة

كشفت اعترافات المتورط في قتل عالمة أمريكية تبلغ من العمر ستين عاماً عن تفاصيل تنفيذ الجريمة الوحشية.

وعثرت السلطات اليونانية على جثة سوزان إيتون 60 عاماً، وهي عالمة أمريكية في مجال الأحياء الجزيئية في معهد ماكس بلانك بمدينة درسدن الألمانية، في خندق عسكري مهجور يوم الثامن من يوليو بعد أسبوع من اختفائها.

وبعد القبض عليه قال القاتل في اعترافات تفصيلية إنه قام بضرب إيتون بسيارته مرتين متتاليين للاعتداء عليها جنسياً، وقام بحملها وهي في حالة عدم وعي ليلقيها في صندوق سيارته ويتوجه بها إلى مخبأ عسكري من أيام النازيين، ليقوم باغتصابها ثم قتلها.

وكانت إيتون في زيارة للجزيرة لحضور مؤتمر علمي، ويُعتقد أنها كانت تتريض في الخارج يوم اختفائها وأثار زملاؤها الأمر عندما لم تعُد ذلك اليوم.

وقال كونستانتينوس لاجوداكيس وهو مسؤول كبير بالشرطة في بلدة خانيا الكريتية، أن المتهم أوضح أنه اعتدى جنسياً على العالمة الأمريكية، مؤكداً أن المتهم سيُقدم للمحاكمة اليوم بعد اعترافه بجريمته ليواجه تهمة القتل العمد.