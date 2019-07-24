مجلس الرائد يعتمد الهيكل التنظيمي

المواطن - مروة نبيل

عقد مجلس إدارة نادي الرائد برئاسة فهد المطوع، اليوم الأربعاء، اجتماعه الثالث هذا الموسم، لمناقشة عدد من الأمور الإدارية والمالية.

وحضر اجتماع اليوم فهد المطوع، والمدير التنفيذي أحمد العييري، بجانب أعضاء مجلس الإدارة، وتم مناقشة بعض الأمور الإدارية والمالية، والتي ستكون تنفيذًا لتطبيق الحوكمة في النادي على أسس استراتيجية دعم الأندية.

وناقش مجلس إدارة نادي الرائد تطوير العديد من المجالات، ومنها اعتماد الهيكل التنظيمي واللائحة الداخلية، إعادة بريق الألعاب المختلفة، وعمل تحسينات وصيانة للمنشأة الحالية، وتمت التوصية على متابعة العمل والمنشأة الجديدة مع المتعهد.

وتمّت مناقشة بعض العقود الاستثمارية في نادي الرائد سواء السابقة أو الجديد التي سيعلن عنها قريبًا، حيث ستكون داعمة لإيرادات النادي خلال الفترة المقبلة، وناقش أيضًا تطوير مجلس الجمهور وإيجاد وسائل تطويرية له ليكون دافعًا كبيرًا للجماهير لتحقيق ما يتطلعون حتى تمتلأ المدرجات دائمًا.

وحثّ رئيس نادي الرائد المطوع، أعضاء مجلس الإدارة ببذل قصارى جهدهم كلًا على حسب تخصصه من أجل الوصول إلى تطلعات القيادة الرياضية، في ظل الدعم الكبير الغير مستغرب الذي تحظى به الأندية.