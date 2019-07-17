مجموعة متوازنة للأخضر بـ التصفيات المزدوجة

المواطن - مروة نبيل

أسفرت قرعة المرحلة الثانية من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023 التي أُقيمت، اليوم الأربعاء، في كوالالمبور، عن وقوع الأخضر في المجموعة الرابعة.

ويتواجد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في المجموعة الرابعة من التصفيات الآسيوية المزدوجة، والتي تضم منتخبات أوزبكستان، فلسطين، اليمن وسنغافورة.

وتُقام التصفيات الآسيوية المزدوجة خلال الفترة من 5 سبتمبر المقبل وحتى التاسع من شهر يونيو 2020، ويتأهل متصدر كل مجموعة، بجانب أفضل 4 منتخبات في المركز الثاني، ليتأهل 12 منتخبًا إلى نهائيات كأس آسيا 2023، والدور النهائي من تصفيات مونديال 2022.

وفي المقابل، فإن الـ24 منتخبًا التالية تنتقل للمنافسة في المرحلة التالية من تصفيات كأس آسيا على المقاعد المتبقية في بطولة كأس آسيا 2023 التي ستقام في الصين.