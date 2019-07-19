محافظ الحفر يعتمد مجلس إدارة مرصد التوطين‬

المواطن - فواز الأسلمي – حفر الباطن

اعتمد محافظ حفر الباطن الأمير منصور بن محمد بن سعد آل سعود أعضاء مجلس إدارة مرصد التوطين ‏”سواعد وطنية”.

وجاء المجلس الجديد ‏برئاسة سموه، وعضوية عدد من رؤساء وممثلين الجهات الحكومية والقطاع الخاص ذات العلاقة بالتوظيف والتوطين، وذلك لزيادة معدلات التوطين.

ويهدف ‎‎المجلس إلى مساعدة أصحاب القرار في رسم سياسات التعليم والتدريب وربطها باحتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويعطي فرصة للطلاب والطالبات في معرفة اتجاهات سوق العمل وتحديد تخصصاتهم التعليمية بموجبها.

كما سيُوجه المهتمين في التدريب تصميم برامج تدريب جديدة متخصصة لتوطين القطاع الخاص بطريقة محترفة.

وسيقدم المرصد الكثير من الإصدارات والتقارير والإحصاءات والمؤشرات التي سوف تعزز دقة التخطيط للموارد البشرية وزيادة النمو الاقتصادي من خلال تنمية المنشآت الصغيرة وجذب الاستثمارات الأجنبية وتوطين القطاع الخاص.

يُذكر بأن هذه المبادرة هي إحدى مبادرات المحافظة والتي سبق وأن أقيمت لها ورشة عمل في بداية شهر شعبان الماضي بحضور مسؤولي تلك الجهات والمؤسسات الحكومية والشركات الكبرى في المملكة في مقر المحافظة.