محاولة أخيرة من الإنتر

المواطن - محمد سمعه

أبدى نادي إنتر ميلان الإيطالي، اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية.

وحاول نادي إنتر ميلان إقناع نادي مانشستر يونايتد بالتعاقد مع لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة عامين مع شراء المهاجم البلجيكي مقابل 63 مليون جنيه إسترليني، لكن مانشستر يونايتد رفض.

ويرغب نادي مانشستر يونايتد في بيع اللاعب لوكاكو بشكل نهائي والاستفادة منه ماليًا في صيف العام الجاري بدلًا من إعارته.

وقالت شبكة سكاي سبورت البريطانية، أن نادي إنتر ميلان سيُرسل عرضًا آخر مقداره 60 مليون جنيه إسترليني، وذلك من أجل إقناع مانشستر يونايتد بالتخلي عن روميلو لوكاكو.

ويرغب إنتر ميلان في ضم لوكاكو، وذلك بعد اقتراب اللاعب الأرجنتيني ماورو إيكاردي من الرحيل عن صفوف النيراتزوري.

وتم إخبار إيكاردي بأنه لن يكون متواجدًا مع إنتر ميلان في جولته الآسيوية تحضيرًا للموسم الجديد 2019-2020.

وكان روميلو لوكاكو انضم لـ مانشستر يونايتد في صيف 2017 قادمًا من صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي مقابل 75 مليون جنيه إسترليني.