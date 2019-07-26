محاولة أخيرة من الاتفاق

المواطن - محمد سمعه

لا يزال يحلم نادي الاتفاق بالتعاقد مع التونسي نعيم السليتي، لاعب وسط نادي ديجون الفرنسي، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت تقارير صحافية: إن مجلس إدارة نادي الاتفاق قرر رفع عرضه من 2.8 مليون يورو إلى 5 ملايين يورو، من أجل إقناع إدارة ديجون بالتخلي عن خدمات اللاعب التونسي.

وقدم نعيم السليتي أداءً جيدًا مع المنتخب التونسي في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، والتي أُقيمت في مصر، حيث احتل المنتخب التونسي المركز الرابع في البطولة الإفريقية.

وسبق للاعب نعيم السليتي اللعب في صفوف أندية سيدان الفرنسي وليل الفرنسي وريد ستار الصربي، ثم انضم لفريق ديجون في عام 2018.

ويسعى نادي الاتفاق للتعاقد مع أقوى الصفقات؛ وذلك من أجل المنافسة وتقديم أداء مميز في بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الجديد 2019-2020.

وكان الاتفاق، احتل المركز الحادي عشر في جدول ترتيب أندية الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي 2018-2019.