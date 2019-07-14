محرز يصعد بـ الجزائر لنهائي الكان

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الجزائر ضد نيجيريا ضمن منافسات الدور نصف النهائي من كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، بفوز محاربي الصحراء في الوقت القاتل بهدف لنجمه رياض محرز ليصعد إلى النهائي.

الجزائر ضد نيجيريا:

وبدأت مباراة الجزائر ضد نيجيريا التي أُقيمت على إستاد القاهرة الدولي، بحذر شديد من النسور الخضراء، وكاد رياض محرز أن يُسجل الهدف الأول في الدقيقة العاشرة بعد تلقيه تمريرة مميزة من يوسف بلايلي، ولكن الحارس أبعدها.

وسيطر محاربو الصحراء على مباراة الجزائر ضد نيجيريا، واكتفى النسور الخضراء بالاعتماد على الهجمات المرتدة، ونفذ بن ناصر ركلة حرة في الدقيقة 15، ولكن الدفاع النيجيري أبعدها.

ورد النسور الخضراء بفرصة خطيرة عن طريق أحمد موسى، إلا أن الحارس رايس مبولحي أبعدها في الدقيقة 19، واستغل بغداد بونجاح خطأ من المدافعين، وخطف الكرة في الدقيقة 25 من أحداث مباراة الجزائر ضد نيجيريا ولكن الحارس تألق وأخرجها.

ومرر سفيان فيجولي كرة مميزة للاعب بونجاح في الدقيقة 30، ولكن المدافع كولينس أبعدها، وتأخر أحمد موسى في تسديد الكرة، ليهدر فرصة التقدم في الدقيقة 36، قبل أن يضيع إيجالي فرصة أخرى.

وسدد رياض محرز كرة قوية في الدقيقة 40، لتصطدم بالمدافع إيكونج وتهز شباك منتخب بلاده، لينتهي الشوط الأول من مباراة الجزائر ضد نيجيريا بتقدم محاربي الصحراء بهدف دون رد.

هدف قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، واصل منتخب محاربي الصحراء الضغط معتمدًا على الثلاثي رياض محرز وبغداد بونجاح ويوسف بلايلي، واستعاد النسور الخضراء السيطرة مستغلًّا سرعات لاعبيه، أملًا في تسجيل التعادل.

واكتسب حكم مباراة الجزائر ضد نيجيريا ركلة جزاء للنسور الخضراء في الدقيقة 70 بعد اللجوء إلى تقنية الفيديو، سجلها إيجالو بنجاح، وتمكن رياض محرز من تسجيل هدف قاتل في الدقيقة 95 ليمنح منتخب بلاده بطاقة التأهل إلى نهائي الكان 2019.

نهائي كأس الأمم الإفريقية:

ومن المقرر أن يواجه منتخب الجزائر الأول لكرة القدم نظيره السنغال، يوم الجمعة المقبل، على إستاد القاهرة الدولي في نهائي كأس الأمم الإفريقية 2019، حيث نجح أسود التيرانغا في الإطاحة بالمنتخب التونسي من نصف النهائي.