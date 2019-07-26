محسن ياجور .. هداف بالفطرة

المواطن - مروة نبيل

نجح نادي ضمك الصاعد حديثًا إلى منافسات الدوري السعودي للمحترفين في التعاقد مع هداف الدوري المغربي محسن ياجور؛ لتدعيم هجومه في الموسم الرياضي الجديد.

ياجور الهداف:

وقدم محسن ياجور، صاحب الـ34 عامًا، أداء مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء خلال السنوات الأخيرة، وكان واحدًا من أبرز نجوم الدوري المغربي وليس فريقه فقط.

وحقق محسن ياجور لقب هداف الدوري المغربي لكرة القدم في الموسمين الماضيين، متفوقًا على النجوم الأجانب والمحترفين، رغم أن معظمهم من الشباب، ليُساهم في تحقيق الرجاء لعدد من البطولات.

ولعب محسن ياجور دورًا رئيسيًّا في تتويج الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء المغربي بالبطولات الأخيرة، ومنها كأس الكونفدرالية الإفريقية 2018، وكأس السوبر الإفريقي 2019.

رحلة جديدة:

ويسعى محسن ياجور لمواصلة عادته المفضلة بالمنافسة على لقب الهداف خلال رحلته الاحترافية الجديدة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ضمك في الموسم الرياضي المقبل.

ويعول مسؤولو نادي ضمك كثيرًا على محسن ياجور في مساعدة الفريق الأول لكرة القدم على الظهور بشكل جيد في الدوري السعودي للمحترفين.