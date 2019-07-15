محطات الوقود بجازان بدون مدى

المواطن - علي شيبان - جازان

بدأ أمس الأحد، 11 ذي القعدة تطبيق قرار إلزام محطات الوقود، بتوفير أجهزة نقاط البيع “مدى” وذلك لتسهيل حياة الفرد وتشجيع المستهلكين على استخدام وسائل الدفع الإلكتروني والتقليل من التعاملات النقدية وذلك في إطار سعي الجهات الحكومية لضمان العمل على توجيهات رؤية المملكة 2030 ومن أبرزها التحول نحو مجتمع لا نقدي.

“المواطن” قامت بجولة ميدانية في عدة محافظات ومحطات الوقود ولاحظت عدم تطبيق هذه المحطات بتوفر هذه الأجهزة.

وقال الأهالي لـ”المواطن” إن تطبيق نظام هذا المشروع على جميع محطات الوقود هو أمر مهم جدا ويصب في مصلحة المواطن وأيضا هو أحد المشاريع التي تدعم مكافحة التستر التجاري وأيضا في مصلحة المواطن والتخفيف من معاناة أصحاب المحطات مع سائقي السيارات والذين يدعون عدم وجود المال لديهم بعد التعبئة.

وأوضح الأهالي أن هناك أكثر من 90%من محطات الوقود بجازان لم تطبق النظام مع أن وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه سابقاً بإلزام مشغلي محطات الوقود والخدمات الموجودة فيها بتوفير خدمة “مدى” حيث منحهم مهلة حتى يوم أمس ومع هذا لم يتم التطبيق في أغلب محطات الوقود.

وطالب الأهالي من الجهات المعنية بالاهتمام بهذا الشأن مطالبين بضرورة توفير أجهزة نقاط البيع الموجودة داخل المحطات وتسجيل المخالفات بحقّ المحطات التي لم تتقيد بالاتفاقية.