محمد الشلهوب يتخذ قراره وينتظر رد الهلال

المواطن - محمد سمعه

يتجه النجم محمد الشلهوب، لاعب نادي الهلال، للاستمرار في الملاعب لمدة موسم إضافي خلال الفترة المقبلة.

وقالت تقارير صحافية: إن محمد الشلهوب حدد قراره بالبقاء في الملاعب لمدة موسم، ولكنه ينتظر حاليًّا قرار الجهاز الفني في الفريق الأول لكرة القدم بـ الهلال.

وتحدث محمد الشلهوب مرارًا وتكرارًا في الموسم الماضي، عن نيته الاستمرار في الملاعب مضيفًا أنه لا يفكر في الاعتزال خلال الفترة الحالية.

ويذكر أن محمد الشلهوب فاز بلقب دوري أبطال آسيا، مع نادي الهلال في عام 2000، وحصد لقب الدوري السعودي في سبع مناسبات كان آخرها في موسم 2017-2018.

وشارك محمد الشلهوب مع المنتخب السعودي في بطولة كأس آسيا في عام 2000، حيث وصل الأخضر للمباراة النهائية في تلك النسخة.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الأهلي في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا خلال شهر أغسطس المقبل.