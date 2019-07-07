محمد الشناوي .. الحارس الذي خالف التوقعات

المواطن - مروة نبيل

لم يكن يتوقع أحد أن يتألق محمد الشناوي مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم، ويكون واحدًا من أبرز لاعبيه في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية “الكان 2019″، المقامة في مصر حاليًّا.

محمد الشناوي:

ولاقى اختيار محمد الشناوي لقائمة المنتخب المصري الأول لكرة القدم في الكان 2019، انتقادات من بعض النقاد الرياضيين والجماهير، مؤكدين أنه يُعاني من تذبذب مستواه مع النادي الأهلي، وأن هناك بعض الحراس أحق منه بالانضمام.

وتوقع البعض أن يكون محمد الشناوي الحارس الثاني أو الثالث مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في البطولة الإفريقية، وبدأ البعض يُفاضل بين أحمد الشناوي ومحمود جنش؛ وأيهما الأجدر بالمشاركة أساسيًّا.

محمد الشناوي يتألق:

ودفع المكسيكي خافيير أجيري بالحارس محمد الشناوي في التشكيلة الأساسية خلال مباراة مصر ضد زيمبابوي في افتتاح بطولة كأس الأمم الإفريقية، ويكون من أبرز لاعبي الفراعنة مع محمود حسن تريزيجيه صاحب هدف الفوز.

وواصل محمد الشناوي تألقه في الكان 2019، وظهر بشكل مميز في مباراة مصر ضد الكونغو الديمقراطية، والتي انتهت بفوز منتخب بلاده بهدفين دون رد، ليحصل اللاعب على ثقة الجماهير التي تغنت بأدائه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدع محمد الشناوي خلال مباراة مصر ضد أوغندا في الجولة الثالثة، ولعب دورًا بارزًا في فوز الفراعنة بهدفين دون رد، ليُكلل مجهوده بالحصول على جائزة أفضل حارس مرمى في منافسات دور المجموعات.

محمد الشناوي يخطف الأنظار:

وعلى الرغم من خسارة مصر ضد جنوب إفريقيا بهدف دون رد في ثمن نهائي الكان 2019، إلا أن محمد الشناوي خطف الأنظار خلال اللقاء، وكان أبرز لاعب في المنتخبين؛ حيث تصدى لأكثر من انفراد، قبل أن تهتز شباكه بسبب خطأ دفاعي.

ويُعتبر محمد الشناوي أكثر حراس المرمى تصديًا للهجمات في منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 حتى الآن، برصيد 16 تصديًا.

وبعد خروج المنتخب المصري الأول لكرة القدم من الكان 2019، حرص نجوم كرة القدم والنقاد الرياضيين والجمهور أيضًا على الإشادة بأداء محمد الشناوي في البطولة، مؤكدين أنه النقطة المضيئة للفراعنة.