محمد الشناوي يُبدع رغم إقصاء منتخب مصر

المواطن - محمد سمعه

تألّق الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي والمنتخب المصري بالأمس في مباراة جنوب إفريقيا ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وعلى الرغم من إقصاء منتخب مصر خارج بطولة الأمم الإفريقية، لكن محمد الشناوي أنقذ المنتخب المصري من فضيحة كروية حيث منع منتخب جنوب إفريقيا من إحراز ثلاثة أو أربعة أهداف على الأقل في الشوط الأول من مباراة المنتخبين.

الشناوي يستعيد مستواه

ورغم هبوط مستوى محمد الشناوي مع النادي الأهلي قبل انطلاق بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، لكن حارس مرمى الأهلي المصري تفوّق على نفسه وأثبت جدارته بحراسة مرمى المنتخب المصري في المسابقات والمحافل الكبرى.

وشارك محمد الشناوي مع المنتخب المصري في أول أربع مباريات للفراعنة في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، حيث لعب ضد المنتخب الزيمبابوي، والمنتخب الأوغندي، ومنتخب الكونغو الديمقراطية، ثم منتخب جنوب إفريقيا.

دافع محمد الشناوي عن مرمى المنتخب المصري ببسالة، خلال مباراتَي الكونغو الديمقراطية وأوغندا في دور المجموعات، وواصل تألقه في مباراة جنوب إفريقيا.

وسينضم محمد الشناوي خلال الفترة المقبلة إلى معسكر النادي الأهلي المصري في دولة إسبانيا تحضيرًا للاستحقاقات المقبلة، خاصة أن الأهلي يستعد في شهر يوليو الجاري لخوض مباريات قوية في بطولة الدوري المصري ضد نادي الزمالك منافسه على اللقب في الفترة الحالية.

وكان محمد الشناوي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم 2018 في روسيا، وتألق ضد منتخب الأوروغواي في أولى مباريات الفراعنة في المونديال الروسي ونال جائزة رجل المباراة رغم خسارة منتخب مصر بهدف دون ردّ.

وسبق لـ محمد الشناوي اللعب في صفوف أندية بتروجيت وحرس الحدود وطلائع الجيش في الدوري المصري، ثم انضمّ إلى الأهلي في عام 2016 قادمًا من بتروجيت ولمدة خمس مواسم.