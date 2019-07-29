محمد صلاح يؤدي العمرة

المواطن - مروة نبيل

يتواجد نجم نادي ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري الأول لكرة القدم، محمد صلاح، في السعودية هذه الأيام، لأداء مناسك العمرة.

وانتشرت صورة لنجم المنتخب المصري الأول، محمد صلاح، خلال أدائه لمناسك العمرة، اليوم الاثنين، وذلك قبل نهاية إجازته وسفره للانضمام إلى معسكر ليفربول الإنجليزي استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد.

وغاب محمد صلاح عن المعسكر الإعدادي لفريق ليفربول الإنجليزي، لحصوله على فترة راحة بعد مشاركته مع المنتخب المصري الأول لكرة القدم في بطولة كأس أمم إفريقيا “الكان 2019″، والتي ودع منافساتها من دور الـ16.

وأعلن موقع نادي ليفربول الإنجليزي الرسمي عن تواجد النجم المصري محمد صلاح في قائمة الريدز لمواجهة مانشستر سيتي في بطولة كأس الدرع الخيرية.