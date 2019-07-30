مخزون الخام الأمريكي يهبط 6 ملايين برميل

المواطن - متابعة

أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي، أمس الثلاثاء، أن مخزونات الولايات المتحدة من النفط الخام انخفضت الأسبوع الماضي، وكذلك مخزونات البنزين ونواتج التقطير.

وتراجعت مخزونات الخام ستة ملايين برميل على مدار الأسبوع المنتهي في 26 يوليو إلى 443 مليون برميل، بينما توقع المحللون هبوطها 2.6 مليون برميل.

وانخفضت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.4 مليون برميل، حسبما ذكر المعهد.

وانخفضت مخزونات البنزين 3.1 مليون برميل، مقارنة مع توقع المحللين في استطلاع أجرته “رويترز” لانخفاض قدره 1.4 مليون برميل.

وبحسب بيانات معهد البترول، زادت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 890 ألف برميل، مقارنة مع توقعات بأن ترتفع مليون برميل.