مدافع الأهلي: أعيننا على الآسيوية

المواطن - محمد سمعه

كشف المدافع البرازيلي أدريلان سانتوس لاعب النادي الأهلي عن رغبته في رؤية فريقه مُتوجًا ببطولة دوري أبطال آسيا في العام الجاري.

وقال سانتوس في تصريحات إعلامية: دائمًا ما تكون مواجهة الهلال صعبة وبمثابة مُعترك كبير، كون الأهلي والهلال من أكبر الأندية العربية، لذلك سنقاتل على إقصاء الهلال.

وأضاف أدريلان سانتوس: أعيننا على حصد لقب دوري أبطال آسيا في الموسم الجاري.

وستُقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال في ثُمن نهائي دوري أبطال آسيا يوم 6 أغسطس المقبل، على أن تُقام مباراة العودة يوم 13 أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض.

ونشبت أزمة في الفترة الأخيرة، بين النادي الأهلي ولاعب وسطه التشيلي باولو دياز، بسبب إصرار الأخير على مغادرة الراقي.

ويُذكر أنه كان من المفترض عودة باولو دياز لتدريبات الأهلي اليوم الاثنين ولكنه لم يعد.

وتُشير تقارير أرجنتينية إلى نية اللاعب الانتقال لنادي ريفر بليت الأرجنتيني وعدم العودة لـ الأهلي مجددًا.