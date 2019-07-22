مدافع السيتي يتحدى قرار جوارديولا

المواطن - محمد سمعه

قرّر المدافع الفرنسي إيمريك لابورت مدافع نادي مانشستر سيتي الإنجليزي البقاء في صفوف النادي الإنجليزي والمنافسة على اللعب بصورة أساسية في تشكيل السيتي في الموسم الجديد.

وشعر إيمريك لابورت بالتهديد حول عدم تواجده في التشكيل الأساسي لمانشستر سيتي، خاصة بعد اهتمام النادي بضم المدافع الإنجليزي هاري ماجواير لاعب نادي ليستر سيتي الإنجليزي.

وتحدث لابورت في تصريحات صحافية قائلًا: أنا هنا لأقاتل وأبذل قصارى جهدي، لن أستسلم، وإذا أردت أن تعرف عن خطة السيتي لضم مدافع، عليك أن تسأل جوارديولا، هو والنادي مَن يقررا هذا الأمر.

جدير بالذكر أن إيمريك لابورت، فاز مع نادي مانشستر سيتي بلقب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي ولقب كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين.

وكان مانشستر سيتي ودع بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي، من دور ربع النهائي بعد الخسارة في مجموع المباراتين من نادي توتنهام هوتسبير.