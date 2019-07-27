مدافع ريال مدريد ينتقل لـ الدوري الإنجليزي

المواطن - محمد سمعه

تعاقد نادي ولفرهامبتون الإنجليزي مع المدافع الإسباني خيسوس فاييخو، مدافع نادي ريال مدريد الإسباني، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وذكر نادي ولفرهامبتون، عبر حسابه الرسمي في تويتر، أن النادي الإنجليزي نجح في ضم فاييخو والذي عانى للحصول على فرصة اللعب بشكل أساسي مع الفريق الأول لريال مدريد في الموسم الماضي.

وشارك خيسوس فاييخو في 19 مباراة مع ريال مدريد في الموسم الماضي، كما قاد منتخب إسبانيا تحت 21 عامًا للفوز ببطولة كأس أمم أوروبا صيف العام الجاري.

وسبق للاعب خيسوس فاييخو اللعب في صفوف ناديي ريال سرقسطة الإسباني وإينتراخت فرانكفورت الألماني.

من ناحية أخرى، تعرض نادي ريال مدريد للخسارة صباح اليوم من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني وديًّا بسباعية مقابل ثلاثة أهداف.

وطالب البعض من جماهير ريال مدريد، فلورنتينو بيريز رئيس الريال بإقالة زيدان؛ بسبب عدم قدرته على تدريب الريال منذ عودته للفريق الملكي في ولاية ثانية.