مدرب الأهلي: نحتاج لصفقتين وأعرف الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للنادي الأهلي، أن فريقه بحاجة لضم صفقة أو صفقتين، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال إيفانكوفيتش في تصريحات لقناة العربية: فريق الأهلي جيد ومشروع الفريق رائع للغاية ومُبشر، أعتقد أن الأهلي ربما بحاجة للتعاقد مع صفقة أو صفقتين من الخارج.

وتابع إيفانكوفيتش: تعاقد الأهلي مع لاعب وسط ونريد ضم مدافع أجنبي وهذا ما سنسعى إلى تحقيقه بالفترة المقبلة.

وأكمل مدرب الأهلي حديثه قائلًا: أعرف الهلال جيدًا، لقد سبق لي مقابلته في البطولات الآسيوية خلال الفترة الماضية، كما أعرف الكثير عن المدرب رازفان لوسيسكو حينما كان يُدرب في اليونان.

ويسعى النادي الأهلي إلى تجاوز عقبة الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا، خاصة أن الراقي لم يسبق له الفوز بالبطولة الآسيوية من قبل.

تُقام مباراة الذهاب بين الأهلي والهلال في السادس من أغسطس في جدة، على أن تُقام مباراة العودة في الثالث عشر من أغسطس على ملعب جامعة الملك سعود.