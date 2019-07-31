مدرب الأهلي يعطي الضوء الأخضر

المواطن - محمد سمعه

أعطى المدرب الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني للأهلي، الضوء الأخضر لإدارة الراقي برئاسة أحمد الصائغ للتحرك وضم مدافع قوي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وركز الأهلي في الميركاتو الصيفي الحالي على ضم المصريين أحمد حجازي مدافع ويست بروميتش آلبيون الإنجليزي ومحمود علاء مدافع نادي الزمالك المصري.

واستقر إيفانكوفيتش على ضم مدافع من ضمن ثلاثة خيارات دفاعية كانت متاحة أمامه، وذلك لتدعيم الصفوف الخلفية للفريق الأهلاوي استعدادًا لـ مباراتي الهلال في ثمن نهائي دوري أبطال آسيا.

وكانت تقارير صحافية قالت: إن الأهلي جهز عرضًا قدره مليون ونصف المليون دولار أمريكي لإقناع الزمالك بالتخلي عن محمود علاء على سبيل الإعارة، لكن يبدو أن الراقي لم يعد مهتمًّا بضم المدافع المصري.

ويُذكر أن نادي الهلال كان سبق له أن أبدى اهتمامه بالتعاقد مع محمود علاء الذي شارك مع منتخب مصر في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019 والتي أُقيمت في مصر.

وسبق للمدافع محمود علاء اللعب في صفوف نادي حرس الحدود ونادي وادي دجلة.