مدرب الجزائر يُثير غضب المصريين

المواطن - محمد سمعه

تحدّث الجزائري جمال بلماضي المدير الفني للمنتخب الجزائري الأول لكرة القدم، عن رأيه في مساندة الجماهير المصرية لبلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019.

وقال بلماضي في المؤتمر الصحفي لنهائي كأس أمم إفريقيا: لم أُجبر المصريين على تشجيع منتخب الجزائر، فالجميع له مطلق الحرية سواء بتشجيعنا أو عدم تشجيعنا، ونحن لدينا جمهور جزائري سيأتي لتشجيع منتخب بلاده غدًا أمام السنغال.

وأثارت تعليقات جمال بلماضي غضب فئات عريضة من الجمهور المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي حيث اتجه البعض منهم لإعلان رغبته بتشجيع المنتخب السنغالي ردًا على تصريحات جمال بلماضي.

ومن المنتظر أن تُقام مباراة السنغال والجزائر غداً على ملعب القاهرة الدولي في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

وقبل إقامة مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا 2019، كانت الجزائر أعلنت عن إقامة جسر جوي بينها وبين جمهورية مصر العربية لإرسال طائرات مدنية وعسكرية مُحمّلة بجمهور جزائري لتشجيع محاربي الصحراء أمام منتخب أسود التيرانجا.