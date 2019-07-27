مدرب الهلال يُقرر وخيار وحيد أمام إدواردو

المواطن - محمد سمعه

استقر المدرب الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني لنادي الهلال، على الرباعي الأجنبي والذي يُمثل نادي الهلال في القائمة الآسيوية لدور ثمن النهائي.

واختار الروماني لوسيسكو كلًّا من “الإيطالي سيباستيان جيوفنكو، البيروفي أندري كاريلو، الكوري الجنوبي جانغ هيون سو، الفرنسي بافتيمبي غوميز”.

وكانت تقارير صحافية، ذكرت أن المدرب لوسيسكو يُفضل الاعتماد على البيروفي كاريلو في القائمة الآسيوية لـ الهلال واستبعاد اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو.

حاليًّا وبعد أن استقر المدرب لوسيسكو على الرباعي الأجنبي، أصبح هناك خيار واحد أمام البرازيلي كارلوس إدواردو وهو الرحيل عن صفوف أزرق العاصمة، وذلك من أجل البحث عن فرصة في مكان آخر لاستعادة مستواه.

وكان من المفضل للمدرب لوسيسكو الاعتماد على كارلوس إدواردو في القائمة الآسيوية لـ الهلال؛ نظرًا لأن اللاعب البرازيلي يملك خبرة البطولة الآسيوية، فقد وصل مع أزرق العاصمة إلى نهائي دوري الأبطال الآسيوي في عام 2017.

ونجح الهلال مؤخرًا في التعاقد مع أندري كاريلو بصورة نهائية ولمدة أربع سنوات قادمًا من بنفيكا البرتغالي.