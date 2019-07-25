مدرب بيرو: كنت أتمنى رحيل كاريلو عن الهلال

المواطن - محمد سمعه

أبدى المدرب الأرجنتيني ريكاردو جاريكا المدير الفني للمنتخب البيروفي، خيبة آماله وذلك بعد انضمام البيروفي أندري كاريلو لصفوف الهلال ولمدة أربع سنوات.

وتحدث ريكاردو جاريكا قائلًا: الحقيقة، أشعر بخيبة أمل على الرغم من الحديث مع كاريلو حول العودة إلى أوروبا إلا أنه قرّر البقاء مع الهلال، وأعلم أن الكرة السعودية تطورت بشكل كبير، ولكني كنت أتمنى رحيل كاريلو عن الهلال.

وأضاف مدرب بيرو: كنت أريد وجود كاريلو في دوري أبطال أوروبا أو الدوري الأوروبي.

ويُذكر أن نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل، كان أعلن عن شراء عقد كاريلو بصورة نهائية من نادي بنفيكا البرتغالي.

لعب أندري كاريلو مع نادي الهلال على سبيل الإعارة في موسم 2018-2019، كما شارك أندري كاريلو مع منتخب بيرو في بطولة كوبا أمريكا 2019 والتي أُقيمت في البرازيل.

ويحاول الهلال التعاقد مع أقوى صفقات في الميركاتو الصيفي، للمنافسة على البطولات في الموسم الجديد.