مدرب ريال مدريد السابق يقترب من التدريب في الدوري الصيني

المواطن - محمد سمعه

أصبح المدرب الإسباني رفائيل بينتيز، المدير الفني السابق لـ ريال مدريد الإسباني ونيوكاسل يونايتد الإنجليزي، قريبًا من تدريب نادي داليان ييفانج الصيني في الفترة الحالية.

ورحل رفائيل بينتيز عن تدريب نادي نيوكاسل بعد الفشل في التوصل لاتفاق مع إدارة النادي لتجديد العقد.

وقالت شبكة سكاي سبورت: إن المدرب فائيل بينتيز قد يحصل على راتب سنوي يصل إلى 12 مليون جنيه إسترليني من نادي داليان ييفانج الصيني.

وسبق للمدرب فائيل بينتيز تدريب ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين.

وفاز رفائيل بينتيز بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2005 مع نادي ليفربول على حساب فريق ميلان الإيطالي.

وبسبب سوء نتائج ريال مدريد، قرر فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد في يناير من عام 2016 إقالة رفائيل بينتيز وتعيين المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، والذي قاد الريال للفوز بثلاثة ألقاب متتالية في بطولة دوري أبطال أوروبا.